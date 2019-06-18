【斥楊明無修養】落選港男Flow自嘲茄哩啡 鬧男一冇人幫 (16:12)

落選港男梁裕恆（Flow）早前在社交網上載與一班無綫劇集《機場特警》演員的WhatsApp群組截圖，顯示一名簡稱「M.Y」的人看到有示威者挖磚頭的影片後回應「佢XX成班癲X咗」，之後見有人離開群組又說「嘩﹗走兩件」，並附上笑到喊的emoji公仔。Flow後來承認「M.Y」是楊明。

楊明未有對此作出回應，他的女友莊思明昨天在Instagram留言︰「點解會有人洗晒啲嘢嘅？莫非身有屎？」莊思明沒有說明她所指的「有人」是誰，Flow今日就在IG貼長文回應。自稱「抽水王」的他說︰「當日選香港先生，記者每次問我係咪想入娛樂圈，我的答案都是『一半半，未知！』我曾幾次對高層據理力爭，我諗tvb都睇得出我係一個完全不能被管束的人，而tvb文化，我諗大家都能想像得到！」

「至於楊明，如果大家願意睇番我fb，6月9日我有上街遊行，6月12日我有到過現場，亦曾上過最前線，當晚我感受好深，明顯警方多次濫用暴力，那天有兩位示威人士命危，我不明白有人在group內提及示威事件，因而有兩位tvb的工作人員憤怒退group，楊明點解可以用一個咁既（嘅）態度去對待呢件事？『嘩哈哈 走兩件』呢句說話，呢個態度，我認為十分冷血無情，全無質素修養！要鬧當然公開鬧，係（喺）個group到（度）鬧，我只會俾（畀）公司鬧，比（畀）群組內想擦他鞋的人鬧，我這個茄哩啡鬧鬧一套劇集的所謂主角，男一，無人敢（夠）膽站在我這邊去發聲，最終唔會有人知呢啲人好醜陋嘅一面！」

「由2008年開始，我就狂批評共產黨，狂批評社會上的不公義，為左（咗）錢去妥協我做不到，我自知不是做藝人的材料！不夠聽話，不夠虛偽！如果你再問我，我會答你『我一早已唔打算做呢行』，我不需要倚賴博上報，我只想做好我教練的工作！」

（即時娛樂）