【倒數開騷】專注綵排 鄭秀文：做完演出 身心靈要放長假 (16:07)

鄭秀文（Sammi）將於下月舉行紅館演唱會，距離開騷日子愈來愈近，Sammi亦密鑼緊鼓排練；不過，她透露還有很多歌曲未綵排，在時間不多的情況下，必須盡力專注。Sammi今日在社交網分享一張落力排練的照片，並留言：「還有不夠廿多天就是演出了，時間感覺很緊逼了。所有歌曲明明已經是過年前已完全定下來，流程內容也很早有定案，但到了這刻，竟然仍有很多未綵排的。而且年紀大，記性也慢了些，體力恢復也慢了，傷膝蓋和後腰之後就更感身體之脆弱。以前做完運動鍛練（煉）可以一條龍直踩工作都面不改容，但現在年紀大了，身體基（機）能之減慢是必須面對的。我們都是這樣長大的。做完演出，真的要超級好好休息，身心靈都需要放一個長假啊！好好整理自己內心。#期待做完之後好好放長假休息 #時間不多必須儘（盡）力專注了」

容祖兒、鄭希怡、丁子高等紛紛為Sammi打氣，其中方力申更分享心得，他說：「『補充』很重要。除了食物，可能要飮d supplement或pre/post workout drink...當然更重要的就是心態。不要給自己太大壓力，我相信觀眾都已經能感受到妳的努力，大家都一定會好享受的。」

（即時娛樂）