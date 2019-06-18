【收視好會「找數」？】馬國明搞笑：要露嘅話搵女藝人 (17:37)

【今日直擊】郭晉安﹑馬國明﹑李佳芯和馮盈盈等，今日為劇集《白色強人》宣傳。劇集播出街後，外界反應不俗，劇中演「唐明」的馬國明坦言估不到收視這麼犀利，他說：「這個劇的題材和之前一般劇集題材有少許不同，香港電視劇好少提及醫改（醫療改革）及政府高官層面題目，這題材不是一般師奶劇，我之前也說TVB應拍不同類型題材的劇，不可以觀眾以前喜歡看什麼劇，就一路拍該類型的劇，要找多些新鮮的題材。」

笑問是否拍得他很有型，對收視也有幫助？馬明笑稱：「嗯...我又不會這樣說，但好多朋友表示見我拍戲那麼久，未見過我這麼有型，很多朋友都這樣說。（爭取視帝機會大嗎？）沒想這個問題，真的沒想過，最緊要大家喜歡該劇，獎項是錦上添花。」

馬明表示如果收視好，請食飯沒所謂，最緊要大家開心。笑問會否騷肌露肉「找數」？他笑稱：「要露的話找女藝人，經常說制服誘惑嘛。（叫誰露？）公司有很多女藝人，隨便找個也可以。（張曦雯？）整部劇個個都是女神。（但男神也要有表示？）要問問安仔（郭晉安）。（推你出來還？）大家一齊還，看看安仔有什麼提議。」

（即時娛樂）