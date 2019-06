本月20號是李嘉欣的49歲生日,早前已跟胞姊李嘉明、黎姿(現名馬黎珈而)及時裝設計師張潔雯慶祝的她,上星期在丈夫許晉亨陪同下出席生日飯局,出席的包括邱德根孫女邱詠賢、李民橋太太Bonnie等,同場還有同樣在6月生日的名媛伍葉靖怡。嘉欣在社交網上載飯局照片,當中包括一張許晉亨攬住她的合照,夫婦二人齊齊望鏡甜笑,一臉幸福﹗嘉欣在照片下留言︰「A great night from last week😘 Thank you .」

(即時娛樂)