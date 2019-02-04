【《十年》情節相似】 示威者墮斃 THR訪問導演周冠威：悲痛欲絕 (19:35)

《十年》在港上映時引起很大爭議，其中一個短篇《自焚者》被指跟近日香港發生的悲劇類近。（網上圖片/明報製圖）

35歲男子梁凌杰上周六（15日）身穿寫有抗議修例字句的黃衣，於金鐘太古廣場墮斃；到周日遊行，不少市民經過事發地點時獻花及默哀悼念死者。這宗悲劇令不少人想起第35屆香港電影金像獎最佳電影《十年》中的短篇《自焚者》。

《自焚者》由周冠威執導，以仿紀錄片形式製作，講述2025年，一名青年社運領袖成為首位因違反《基本法23條》而入獄，並在獄中絕食身亡。一名支持者在英國駐港總領事館前自焚，以示對青年的支持。在自焚事件前，香港曾發生一場鎮壓，防暴警察施放催淚彈，街頭煙霧瀰漫。在街頭抗爭的學生及老人被防暴警察打至頭破血流。

荷李活新聞網站The Hollywood Reporter（THR）今日訪問了《自焚者》導演周冠威，他稱《自焚者》描繪了大家不想看到的未來，「很不幸地，那個我們永不願看見的想像情景，變成了真實，我悲痛欲絕」。周冠威在訪問中同時表示，不要向悲觀的想像投降，應該採取具體行動，「或者你不同意他（梁凌杰）的方法，但我會記着他犧牲的精神、他的傷痛和貢獻」。周冠威指「具體行動」包括本月16日在港舉行的和平示威遊行。

《十年》於2016年舉行的第35屆香港電影金像獎奪得最佳電影，當時受到很大爭議，由於內容涉及香港人權、民主、言論自由受威脅，加上涉香港獨立、自決等敏感話題，被指是香港社會的「預言書」，受內地政府全面封殺。在頒獎禮上，由香港電影金像獎協會主席爾冬陞親自頒獎。他當時說：「有個年輕編劇偷偷哋問我，『主席，我哋今年啲稿入面可唔可以有十年呢兩個字』，我同佢講，後生仔，羅斯福總統講過一句說話：我哋最需要恐懼，係恐懼本身（The only thing we have to fear is fear itself.）。」 他隨即宣布獲獎電影是《十年》。

（即時娛樂）