【《十年》情節相似】 示威者墮斃 THR訪問導演周冠威：悲痛欲絕 (19:35)

35歲男子梁凌杰上周六(15日)身穿寫有抗議修例字句的黃衣,於金鐘太古廣場墮斃;到周日遊行,不少市民經過事發地點時獻花及默哀悼念死者。這宗悲劇令不少人想起第35屆香港電影金像獎最佳電影《十年》中的短篇《自焚者》。

《自焚者》由周冠威執導,以仿紀錄片形式製作,講述2025年,一名青年社運領袖成為首位因違反《基本法23條》而入獄,並在獄中絕食身亡。一名支持者在英國駐港總領事館前自焚,以示對青年的支持。在自焚事件前,香港曾發生一場鎮壓,防暴警察施放催淚彈,街頭煙霧瀰漫。在街頭抗爭的學生及老人被防暴警察打至頭破血流。

荷李活新聞網站The Hollywood Reporter(THR)今日訪問了《自焚者》導演周冠威,他稱《自焚者》描繪了大家不想看到的未來,「很不幸地,那個我們永不願看見的想像情景,變成了真實,我悲痛欲絕」。周冠威在訪問中同時表示,不要向悲觀的想像投降,應該採取具體行動,「或者你不同意他(梁凌杰)的方法,但我會記着他犧牲的精神、他的傷痛和貢獻」。周冠威指「具體行動」包括本月16日在港舉行的和平示威遊行。

《十年》於2016年舉行的第35屆香港電影金像獎奪得最佳電影,當時受到很大爭議,由於內容涉及香港人權、民主、言論自由受威脅,加上涉香港獨立、自決等敏感話題,被指是香港社會的「預言書」,受內地政府全面封殺。在頒獎禮上,由香港電影金像獎協會主席爾冬陞親自頒獎。他當時說:「有個年輕編劇偷偷哋問我,『主席,我哋今年啲稿入面可唔可以有十年呢兩個字』,我同佢講,後生仔,羅斯福總統講過一句說話:我哋最需要恐懼,係恐懼本身(The only thing we have to fear is fear itself.)。」 他隨即宣布獲獎電影是《十年》。

