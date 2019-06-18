莫文蔚星洲個唱騷才藝 張栢芝楊采妮捧場 (19:42)

莫文蔚（Karen）上周六（6月15日）在新加坡室內體育館，舉行第101站的《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會》，亦是大中華地區海外第一站；除獲80歲的媽媽莫何敏儀打氣外，楊采妮、張栢芝、蔡和平夫婦等亦現身捧場。莫文蔚先以頭戴皇冠配金縷紗裙的華麗Look登場，並以一曲《如初之光》揭開序幕，之後她以多個不同造型現身，又盡展多才多藝一面，她在鋼琴上自彈自唱，最後更在鋼琴上騷舞技，性感度爆燈。

其間，莫文蔚安排了「絕色加時賽」環節，讓絕色舞者與絕色樂隊來個大比併，兩邊隊員赤手傳遞榴槤後，率先把榴槤吃完即可贏得加時賽。沒有參與的莫文蔚在旁笑說：「我覺得有點惡心！你們吃的樣子好難看，是很餓嗎？」加時賽最後由絕色樂隊勝出，而這段加時賽也算破了新加坡室內體育館演唱會史上的一項紀錄，因為沒人會在演唱會吃榴槤。莫文蔚隨後也說自己很喜歡吃榴槤，但是為了演唱會要忍口。

個唱尾聲，莫文蔚分享感受。她表示這是最後一次做大型個唱，心情特別激動和捨不得，但她很享受巡演，以後也會做更加精彩的事情給觀眾驚喜，亦希望自己能創作大型音樂劇，帶給大家不一樣的精彩。最後她多謝新加坡歌迷：「我非常喜歡你們，你們太棒了，真的太絕了！」莫文蔚以歌曲《忽然之間》作結，現場歌迷難掩不捨感動落淚，以及大聲合唱，為這次新加坡演唱會寫上完美句號。

（即時娛樂）