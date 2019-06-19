【演情侶】劉德華擔心一把年紀 周秀娜嫌戲少唔夠喉 (14:00)

劉德華（華仔）在新片《掃毒2天地對決》中，周旋於林嘉欣和周秀娜兩大女神之間，他大讚今次選角方面很合適，跟二人合作有一種從未遇過的新鮮感，「無想過和嘉欣在熒幕上會咁似一對夫妻，可能這就是天生的化學作用」。至於跟周秀娜演情侶，華仔直言當初對這關係感到很不好意思，他笑說：「其實我都一把年紀，還要同她演男女朋友。不過我演完後覺得選角真的好好，之前有睇她的《29＋1》，她的創造力好高，好希望在演出方面可以搵到些新血碰撞一下，可以令自己進步。」

林嘉欣與華仔相識多年，今次是他們在大銀幕上首次合作，嘉欣說：「第一次同華仔合作，還要飾演他的老婆，我驚被人妒忌呀，哈哈！開工見到華仔事事親力親為好落力，加上他是電影監製，會和我講好多細節，幫助到演得更深入。」

周秀娜在戲中飾演華仔前女友，二人首場戲亦是唯一一場對手戲，講述他們分手的激動場口。她說：「華仔好有親和力，合作上不會好驚，反而好舒服，今次演他的前度女友，拍得一日真是唔夠喉。最初有擔心和劉德華合作會不會有種距離感，他在現場可以將自己的緊張，轉化成與彼此的默契，令到之後拍攝好順利。」

（即時娛樂）