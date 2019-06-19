【要對得起觀眾】拒瘋癲式減肥 鄭秀文不迷戀皮包骨身形 (16:34)

Sammi表示演唱會舉行在即，雖仍有拍攝工作，但她不會累壞。（鄭秀文instagram影片截圖）

Sammi下個月在紅館開騷，她表示今次一定要對得起觀眾。（鄭秀文instagram圖片）

鄭秀文（Sammi）的紅館演唱會於下月舉行，現時Sammi加強訓練和綵排，今次Sammi有別於過往個唱，這次沒有瘋狂式減肥，反而吃得健康保持體型，她在社交網貼圖並表示，以往個唱，她都專注瘋狂式減肥，務求演唱會只剩下一身「骷髏骨」，但Sammi也自覺這邏輯很奇怪，意識形態極之不健康。

Sammi說：「今次，我完全沒有瘋癲式減肥，甚至吃多了，務求打穩體力和適度增加肌肉感，每天有飯有肉有菜，很健康。也許，人自己的看法都是階段式的，如何看待自己，甚至如何自信地展現每種體格，也是成長的一部分，快要47歲的自己，早已感悟到生命中有很多事情，比體型更值得『一天到晚』去專注和煩惱，例如：健康﹑例如：平安。

演唱會，觀眾不是來看骷髏骨的，沒有健康就根本成就不出一個發揮自如的演出，上次嚴重失聲和膝蓋之傷，喚醒了我。今次我很努力保重著身體和聲帶啊﹗這次一定要對得起觀眾啊﹗

#stayhealthy #stayfit #不再變態式迷戀皮包骨身形 #nodiet #eathealthy #健美 #吃得健康也可以保持好體型而且有體力」。

（即時娛樂）