日本「萬人迷」木村拓哉的16歲女兒木村光希(Kōki,)原來好喜歡鹿,她剛在網上分享去公園餵鹿片段。片中光希一度被兩隻為食鹿圍攻,並當她的褲是食物來咬,相當搞笑。光希同時上載了幾張自己拍攝的圖片,效果不錯。

光希用英文留言:「One of my favorite animal !!! They were extremely beautiful and cute Their eyes are so gentle」

(即時娛樂)