【師奶發火】張建聲帶農夫夜蒲攬女 何珮瑜踢竇兼爆樽 (18:10)

何珮瑜在《作家的謊言：筆忠誘罪》演師奶，她發現Justin和農夫夜蒲行蹤，即時衝上夜店踢竇。（大會提供）

電影《作家的謊言：筆忠誘罪》明日（20日）上畫，這部講述男人偷食而搞到一身蟻的電影，由張建聲（Justin）飾演作家「徐哲」，何珮瑜（Jeana）則演他的妻子，Jeana為該戲刻意增肥15磅。

片中Justin與農夫是老友，3個男人除了喜歡摸酒杯底傾偈外，亦會相約夜蒲，但上得山多終遇虎，有次Jeana揭發3個男人的電話留言及emoji有古怪，她不但查出老公行蹤，還即時衝去夜場踢竇。

這幕戲Jeana大動肝火，拉住「狐狸精」又鬧又打，更一腳踢跌酒杯，甚至開滅火筒「毀滅」夜場，令Justin同農夫狼狽不堪。

提起這場戲，Jeana表示拍攝時並不膽怯：「我跟武指已度好，在哪一層玻璃及用什麼力度去踢，踢完之後要立刻行去哪個位置，因為只有一次機會，想不到一take過搞掂，我不驚，因為穿了長袖衫褲及波鞋，好安全。」

Jeana在新片中演師奶，全片近乎素顏上陣，她卻說：「我不知幾開心，等了這個機會很久，其實拍完部戲都事隔一年，最近再看發覺原來部戲好複雜，起碼要分四個層次演，但因為拍攝時是跳拍，所以好多謝導演同編劇一路指導。我記得那段日子開工，最緊要在該狀態內，但要保持這種情緒是辛苦，喊到眼腫都不敢放鬆。」

（即時娛樂）