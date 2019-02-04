【無追過自己…】麥明詩豪借100萬給朋友：我易信人 (19:21)

【今日直擊】麥明詩在無綫節目《#後生仔傾吓偈》中，講到「幫朋友可以去到幾盡？」的話題上，自爆曾借100萬元給朋友在生意上周轉。麥明詩今日出席《明愛暖萬心》記者會，即被追問是多少年前的事？她說：「是這1、2年，以前點會有這筆錢。（即是入行後的事？）是，已入行，對方已經還錢，是圈外一個朋友。（是否燃眉之急？）都急，否則不會問我。（有否收利息？）我無要求，他有提出，有幾個%，計番利息，好均真。近排股市好難捉摸，所以好多現金不知點算，咁諗到呢個方法幾好，幫到我又幫到佢，但我唔多閒錢，大家唔使問我借。」

麥明詩稱朋友借了半年就還清，她自言本身很易信人，而對方是相識好多年的朋友，相信對方就算破產都會盡一生努力去還錢給她，加上認為最多只是失去金錢，不是好高風險，不會令她因此欠債。至於對方是男性？她說：「是，識了6、7年。（曾經追求過你？）若果追過我就不會問我借錢，唔還錢就以身相許。（對方是否單身？）近期好似是單身，應該無乜機會發展，我們識得太耐，無乜火花。」

麥明詩笑言不擔心報道出街後引來大家問她借錢，認為利息可以愈計愈貴，況且暫時只得對方一個借錢，對這件事感覺亦良好，朋友準時還錢又有利息收，總好過放入銀行，「我作為律師有保障自己的，有簽一份借貸。（內有什麼條款？）在法律角度上我可以申請他破產，若果他不還錢的話，是搵律師朋友草擬一份協議書，信還信都要保障自己」。

（即時娛樂）