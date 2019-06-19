【呼籲走塑】郭秀雲親自填詞兼獻唱環保歌 (21:22)

郭秀雲一直致力為環保出力身，她為呼籲大家「走塑」親自填環保歌詞，歌名是《乜膠都唔要》。她已有多年未有公開演唱，今次再度開腔錄音，希望大家減少用一次性即棄塑膠用品。

她除不時舉辦海灘執垃圾活動，又到學校與機構分享環保對地球及人類的重要性，於是想到不如有一首環保歌，讓大家更易入腦。她選了搖滾舊歌《Rock Around the Clock》，再親自填上歌詞。她說該首歌曾被許冠傑改編為《加價熱潮》，大受歡迎。她希望用最簡單直接的歌詞表達，大家齊心為地球「走塑」。歌曲將於2020年全面推動，同時會有普通話版本。

郭秀雲自言是「半唐番」，她說：「平日我睇中文都有啲難度，但今次因為歌詞叫大家勿將廢物亂掉，要和應這個清潔浪潮，全部都係我自己心聲，所以幾個鐘已經填好。」至於歌名《乜膠都唔要》，是希望反映香港文化。環境局局長黃錦星亦協助作出呼籲，請各位市民加入行動減少用塑膠。郭秀雲日前應環境運動委員會邀請出席「世界環境日X世界海洋日之走塑FUN墟」活動，她公開演唱《乜膠都唔要》，大嘥鬼為她伴舞，現場反應熱烈，令她信心大增。

(即時娛樂)