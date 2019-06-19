破解「不瘦降」之V煞臉 (22:33)

所謂女為悅己者容，不少女性飽受雙下巴或包包面困擾，尤其女藝人希望上鏡較好看，會出盡辦法令自己變靚啲。不想依賴醫學美容，想用天然方法「變臉」，不妨參考以下幾位女星的方法，齊齊「曬V」！

台灣女星張韶涵曾透露自己飽受雙下巴的困擾，原來罪魁禍首是麵包及糖，而她曾是一個吃糖上癮的人，麵包、麵食、米飯等更是其最愛，但這些食品裏含有非常多的澱粉，有害健康亦容易致肥。所以，張韶涵現在以麥片代替麵包，主要吃兩種麥片，第一種是剛切燕麥粒，煮20分鐘後放入冰箱，每朝加一點水再加熱即可；第二種是即食燕麥，好處是方便，但因為曾加工，營養價值不及前者豐富。自從她戒吃麵包，便成功跟雙下巴講Bye Bye。張韶涵還推薦健康飲食「Gluten Free」，即完全不含有麩質的食品，如薯仔、粟米、蔬菜、肉類、豆類、堅果類、海鮮等，對減肥有顯著效果外，還可緩解腹腔疾病。

另一位台灣女星小S（徐熙娣）亦有改善雙下巴妙法，方法十分簡單，整套臉部運動每次大約1分鐘完成，不需要任何工具，每日要做3次，每個動作5秒，確保慢慢地完成。第一，以5秒速度慢慢抬頭面向天花，伸展頸部肌肉。第二，以5秒速度張開嘴巴。第三，以5秒速度伸出舌頭。第四，同樣以5秒速度收回舌頭。第五，有意識地想像有一道力跟自己對抗及拉扯感覺，才慢慢把下巴用力收回來。

范冰冰則自創臉部按摩大法，先清潔肌膚，再拍化妝水，之後把精油均勻抹在面部及頸上，讓精油待在臉上1至2分鐘慢慢吸收才開始按摩。首先按摩全臉，整個臉頰用手心包覆住，由前往後、由下往上推，頸部也要被帶到；手帶點節奏力度去按，每個部位按摩50至60下；按完一邊臉，以上述方式，按摩另一邊臉頰，既可令肌膚彈潤又可消除法令紋。如果想輪廓緊緻，用手的虎口緊貼下巴輪廓線，從下巴開始，朝耳朵方向推，雙手虎口順着臉形向上滑動，要用點力；接着緊握拳頭，推臉頰胖的地方，雙手握拳先按摩臉頰，要由下往上；再用拳頭推下巴輪廓線，要帶點力度推壓，用拳頭按摩輪廓線，讓下巴線條更清楚。若是淋巴排毒，則順着臉部的線條，將毒素排出去；按摩完後敷面膜，皮膚會變得更滑溜。

韓國代表有少女時代成員潤娥，她的瘦面方法是在早上飲齋啡去水腫，中午時再飲一杯去油膩，飲後10分鐘便已看到瘦面效果。

（即時娛樂）