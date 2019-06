next

苟芸慧去年嫁給賽車手陸漢洋,表明2年後才計劃生虎B。不過苟芸慧弟弟最近再做老竇,她開心去醫院探BB,好溫柔抱住讓旁人拍片留念。

苟芸慧在網上留言:「弟弟訂的第二個寶寶到了⋯⋯第一眼看見她我的心都溶(融)了。Welcome to the family my beautiful niece #二寶 #positivevibes #正能量」

(即時娛樂)