【監製潘嘉德退休】黃淑儀過檔ViuTV 唔留戀拍無綫劇 (18:27)

【專訪】黃淑儀（Gigi姐）在剛播完的無綫劇集《婚姻合伙人》中，還能見到她的影蹤，劇中飾演楊明的媽媽，想不到今日已為ViuTV宣傳她的全新烹飪節目《Cooking GiGi台灣篇》，倒戈相向打無綫。Gigi姐指今次合作純粹巧合，ViuTV老總是昔日無綫舊同事，知她跟無綫約滿，才開口邀請做烹飪節目，並非刻意倒戈相向。至於有否擔心因此激嬲無綫？Gigi姐冷笑說：「講真，大家有留意的話，我為無綫拍劇，只得監製潘嘉德找我，因為他們山頭主義關係，潘嘉德都已經退休，不會有人找我拍劇的了，所以我毫無留戀，亦不介意。如果無綫仍有綜藝節目找我，我開心，ok的，拍劇就唔使諗，已打定輸數。」

效力無綫多年卻不被重視會否感無癮？Gigi姐指自己要求不高，每次拍劇都向老公攞批文，一年只可拍一齣，綜藝節目就另計，「現在無得拍無綫劇，不用留港那麼久，老公就更開心，我一向心頭不高，從不搲撈和埋堆，劇本適合就做，不找我又沒所謂，潘嘉德最了解我，找我時會直接跟我說戲分不多，我覺得角色在劇中重要，無所謂集數多寡」。

Gigi坦言從烹飪中領悟人生，做節目從不用「教」字，不會去執著，人生亦然，她說：「當年重返無綫已經不是女主角，連自己的名字也沒有，因為年輕一輩觀眾根本不知我是誰，只叫我『李克勤阿媽』、『林峯阿媽』，直至《吾淑吾食》播出後，才知道我叫黃淑儀。」

欲知專訪詳情，請留意（6月21日）明報娛樂版。

（即時娛樂）