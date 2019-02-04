【專訪】保錡@ERROR懶音多 黃淑儀：「三」米煮成熟飯 (18:48)

黃淑儀（Gigi姐）最近有新節目推出，伙拍組合ERROR成員吳保錡及梁業（肥仔）合作拍攝ViuTV烹飪節目《Cooking GiGi台灣篇》。平時單人匹馬主持烹飪節目的Gigi姐，面對兩位年輕人總算感覺良好，她說：「下廚時始終不讓他們參與，費事他們搞搞震，但上山下海找食材就交由他們負責。」

Gigi姐大爆保錡非常膽小，什麼也不敢觸碰外，還有很多懶音，「生、三、山都分辨不來，說『三』米煮成熟飯」。不過，她也讚二人很聽話，一提就反省作出改善，「我都驚自己多口，他們會不開心，你知現今的年輕人未必接受批評」。

肥仔和保錡坦言樂於接受Gigi姐的意見，視批評為教導，令他們獲益良多，例如學懂試食時應如何品評、餐桌禮儀和啟發他們面對不同性質節目和對手，要以不同形象示人，不要只用ERROR模式去說話，保錡說：「Gigi姐每次講完，我都會深切反省，真的開竅了！」

Gigi姐透露曾勸勉別人，卻不獲接受：「對方不是年輕人，是在無綫拍劇時合作的女藝員，我說她懶音太多，應該這樣說，但她說『我不覺得有什麼分別』，自此我不再出聲，我覺得做傳媒應該將正確讀音說給觀眾聽，不要誤導觀眾，她居然這樣說，態度傲慢，我以後就不說了！」

欲知專訪詳情，請留意（6月21日）明報娛樂版。

（即時娛樂）