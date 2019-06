陳凱琳於2月為老公鄭嘉穎誕下兒子鄭承悅(Rafael),故今年是嘉穎當爸後的首個父親節,當然要好好慶祝一番。陳凱琳決定一次過跟兩位爸爸慶祝,一個是老公嘉穎,另一個則是陳爸爸;除了訂枱歎中菜,還準備了一個西裝造型的蛋糕,認真有心思。陳凱琳今日在社交網上載了兩位爸爸的照片,其中一張是嘉穎單手抱著兒子Rafael,手勢純熟;Rafael則眼仔睩睩,十分可愛。陳凱琳留言「Love is all we need ❤️ Happy Father's Day」,不少網民讚他們是甜蜜家庭。

