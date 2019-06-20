《愛‧回家》抽水玩安心事件 細龍生道歉：我係臭咗嘅男人 (21:32)

黃心穎因與許志安發生「安心」車廂偷情事件，令形象跌至谷底，避走美國讀書。她有份參演的無綫劇集《法證先鋒IV》及《牛下女高音》要重拍，《堅離地愛堅離地》被抽起，與另一部劇集《丫鬟大聯盟》都播映無期。就連她主唱的處境劇《愛‧回家之開心速遞》主題曲，都因觀眾不想聽到她把聲，改播純音樂代替。

今晚《開心速遞》播出一集《有食唔食？（上）》，以鄭世豪飾演的「細龍生」做主題，講他飲醉酒在車廂內被明星仔「車厘子」不停讚賞，還主動蹺手、挨他膊頭兼吻臉，他開心唱歌，過程被車廂內的鏡頭拍下，影片更被賣至地下拍賣會，價高者得。「大龍生」羅樂林安排「龔燁」張景淳與「熊若水」呂慧儀到地下拍賣會競投影片，但被死對頭「大陳」以3000萬元投得，「龔燁」與「熊若水」為如何拆彈問題更起爭執，「熊若水」認為「細龍生」有老婆出去滾是抵死，「龔燁」則指「細龍生」受酒精影響，加上被年輕貌美的「車厘子」勾引，是人之常情。「熊若水」聞言嬲爆斥人有自制能力，否則為何結婚！到下集預告，見到「細龍生」自認是「我係一個臭咗嘅男人」，還開記者會鞠躬道歉。

不少網民說情節是影射「安心事件」，大讚無綫連自己人都抽水好正，還玩埋許志安在道歉記者會說自己是「我係一個壞咗嘅人」。

(即時娛樂)