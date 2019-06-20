【等愛的女人】鄧萃雯天生愛情狂 戀有婦之夫最痛 (23:57)

53歲單身的鄧萃雯跟46歲失婚陳潔儀（Kit）成為密友，兩人結伴遊蘇格蘭。Kit在社交網站分享一張她惜雯女的照片，加上兩人的留言，前者形容為「太后遇太后」比喻兩人的投契，雯女和應說：「喜歡她就恍如喜歡一個平時看不見的自己，絕對原創真誠，所以各自都有不完美的美。你們能夠想像這有多幸福嗎？」引來網民敏感聯想，這是兩人公告SheShe關係，紛紛留言恭賀她們找到另一半。一向低調的雯女急解釋跟Kit是閨密關係，說：「哈，我知我很man，但我還是喜歡men！你們想太多了吧！」

網民對Kit惜雯女的照片實在反應過敏，雯女入行30多年，初出道緋聞傳不停，但跟女生傳緋聞，Kit是第一個。雯女曾形容自己是天生愛情狂，不斷追求愛情，她愛過的男孩們，公開承認的只有三段情。雯女初出道，拍《薛仁貴征東》擔正女主角，跟比她年長9年的萬梓良戲假情真擦出愛火花，兩人拍拖一年多分手，雯女在單親家庭成長，她曾形容當年有戀父情意結。

最惹非議的一段情是她過檔亞視，1996年拍《我和春天有個約會》被爆跟有婦之夫江華撻著，他在雯女寓所出入，事件引發麥潔文與江華公開數臭雯女，雙方展開罵戰。多年後雯女接受訪問，不開名承認曾戀上有婦之夫，她沒想過要破壞別人的婚姻，事件結局是對方反目無情，令她受傷害與失望。一段三角關係令雯女賠上聲譽，沉寂了一段時間。

雯女跟鄭敬基當年參加教會活動而認識並交往，雯女曾形容她在低潮期獲對方的支持。兩人拍拖一年後分手，鄭敬基曾解釋分手原因之一是雯女的事業心再燃起，兩人有分歧，分手後他們再見亦是朋友。近年雯女完全投入工作，加上宗教信仰支持，她說上天給她的愛與恩典已將她填滿，才發覺自己不需要A貨愛情。

（即時娛樂）