【赴巴黎追悼老佛爺】 黃偉文心繫香港：近來已穿慣黑衫 (15:04)

國際時裝界殿堂級人物、有「老佛爺」之稱的Karl Lagerfeld，於2月離世，享年85歲。「老佛爺」生前創作的三大品牌包括：Chanel、Fendi及同名Karl Lagerfeld，昨晚在巴黎大皇宮舉行追思會。

據悉大會只邀請了2500人參與，黃偉文（Wyman）亦獲邀出席，他在社交網上載出席追思會圖片，Wyman身穿黑衣出席，並有感而發表示：「Chanel，Fendi 和 Karl Lagerfeld 三大品牌合辦的Karl Forever大型追思會，當代時裝界風雲人物幾乎全部出席。100分鐘的紀念活動，有老佛爺珍貴紀錄片剪輯，多位他新舊朋友的訪問片段，現場表演方面有 Tilda Swinton的折子戲，Helen Mirren朗頌（誦），Pharrell Williams獻唱...載歌載舞，據說是Karl生前指定的形式。至於地點，當然是他的『家』大皇宮。是日六點後一切男裝品牌讓路，改期或不做show。我人既已在巴黎，受到邀請當然要去敬禮。反正我近來已經穿慣了黑衫。」

其實Wyman雖人在巴黎，但仍然心繫香港，他日前說：「雖然有點不情願，但基於專業還是去了巴黎。但看到什麼都想起香港。」除了Wyman外，法國總統馬克龍﹑狄達絲雲頓（Tilda Swinton）﹑Pharrell Williams，以及新婚不久的鋼琴家郎朗等，都有出席追思會。

（即時娛樂）