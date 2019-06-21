【B仔愈大愈曳】陳凱琳爆囝囝重17磅：我隻手就斷 (16:18)

【今日直擊】陳凱琳（Grace）今日以代言人身分，到銅鑼灣出席活動。後天（23日）是Grace的28歲生日，她表示明天會跟老公鄭嘉穎，以及4個月大囝囝鄭承悅外遊慶祝：「只是去幾天，不敢去太久，會去陽光與海灘地方，第一次帶BB旅行。（要帶好多BB用品？）上網看了list，要帶很多東西，我個行李箱用來裝BB用品，我不怕帶漏自己東西，反而怕帶漏BB用品。」

問到嘉穎送了什麼生日禮物？Grace說：「這份已是好大禮物，可以一家出埠，本身沒想過生日大家就到時間。」談到生日願望，Grace表示：「身體健康，這個好重要，無論自己或BB身體都要好。（旅行會否乘機造人？）不會這麼快。（要隔多久？）BB再大少少，與父母培養感情，讓他知道將來做哥哥。（兩﹑三年後？）不排除。」由於要照顧B仔，Grace表示這大半年也暫不會拍劇，她直言雖然有時戲癮大發，而且劇本亦吸引，但知道時間上暫時不容許。

Grace又笑稱以為B仔愈大愈乖，原來男仔是愈大愈曳。問到怎樣曳曳？她甜笑說：「他開始懂得扭計，見到爸爸就會扁嘴扭抱，所以覺得B仔好聰明，而爸爸亦會忍不住抱起他。（你不會？）我隻手好累，就斷，BB現在好重。（幾磅？）17磅，他4個月大，高度及其他方面比例標準，可能骨重，醫生表示他骨架重，不是過肥，不過愈肥愈得意。」說到現時的社會氣氛，會否影響她的生育計劃？Grace表示待囝囝長大，會與他分析，無得擔心，要一步一步來。

（即時娛樂）