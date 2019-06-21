【《搭錯車》首演】閻奕格唱功備受讚賞 狄龍被稱為「大師級新手」 (19:28)

由狄龍﹑閻奕格和沈震軒等合演的音樂劇《搭錯車》，昨晚在演藝學院正式公演，獲不少圈中人捧場，而當年電影《搭錯車》女主角﹑現年58歲的劉瑞琪，亦專程由台灣來港捧場。

昨晚首演反應熱烈，贏得全場觀眾拍掌歡呼，不少觀眾感動落淚。當觀眾見到狄龍謝幕時，現場拍掌聲和歡呼聲不絕於耳，雖然狄龍之前沒有舞台劇演出經驗，但卻是大師級新手。而狄龍繼續保持謙虛，他合十多謝，並說：「我第一次參與舞台劇演出，我愛上了!今次是每一位演員，完全投放了熱能給觀眾，所以令演出成功。」

劉瑞琪則說：「30多年前如果沒有黃百鳴，就沒有《搭錯車》電影、沒有今天的劉瑞琪，沒有阿美﹗今天可以站於《搭錯車》眾演員的中間，是最不可思議的緣分，我看狄龍大哥演啞叔到了最後的時候，我沒想到自己會是那麼感動，因為當年電影的啞叔孫越叔叔，去年過世，今晚看音樂劇時，以往一幕一幕畫面、劇情都奇妙地在我面前重現，令我很激動 ! 而且音樂劇的每一首歌都是很難唱，如果當年我能唱就不得了，所以很敬佩閻奕格的演繹，加上今天能見到很多老朋友是很開心。」而閻奕格演出亦備受讚賞，她現場演繹了16首歌，唱功十分了得， 沒有一粒音失準。

（即時娛樂）