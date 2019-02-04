【如有雷同 實屬搞笑】安心事件傷口灑鹽？網民：Sammi唔睇TVB (22:48)

Max的「我係一個臭咗嘅男人」VS許志安的「我係一個壞咗嘅人」。（TVB截圖/資料圖片）

《愛‧回家之開心速遞》連續兩集玩「安心偷食事件」，昨晚《有食唔食？（上）》「細龍生」Max（鄭世豪）醉酒與明星仔「車厘子」在車廂被拍下親熱的片段，觀眾今晚等睇下集，「細龍生」開記者會鞠躬道歉跟許志安有幾似。有網民鬧TVB抽水，有挖鄭秀文（Sammi）傷口之嫌。不過，有勸樓主唔好自己代入角色，亦有回應：「如有雷同 實屬搞笑」，又有說：「Sammi唔睇TVB㗎！」。

今晚播映《有食唔食？（下）》，「龔燁」（張景淳）與「熊若水」（呂慧儀）想法子為Max拆彈，兩人的對話表達了男女對事件見解。「龔燁」度橋要「車厘子」自認水性楊花，Max由加害者變受害者，「熊若水」忍唔住鬧他賤到得人驚，竟然將責任完全推落給女人，說：「Max無責任咩？牛唔飲水點㩒得牛頭低？」這番說話都算代表了女方發聲。

Peter哥（杜大偉）安排Max出席記者會，安排化妝師給他化「頹樣」勁搞笑，包括「痛心疾首一夜白頭」，「對唔住老婆黑眼圈」，「一時出軌火車皺紋」，還有「氹番老婆冇下次爆拆嘴唇」。Max參考了多個道歉招待會，淚水鼻涕齊流要講「我係一個臭咗嘅男人」。招待會峰迴路轉是「龔水」找到車廂片段的完整版，當晚的司機原來是細力（秦啟維），他以二萬元出售了片段。招待會上播映了完整版，對於「車厘子」投懷送抱，醉酒的Max表達對老婆的專一，最後將「車厘子」趕落車。真相大白，他還是要認錯並到警署自首，因為他全程車沒有扣安全帶。偷食事件告一段落，輪到「龔水」放閃。網民對這兩集《開心速遞》收貨，讚是高質製作，唔止抽水咁簡單。對「龔水」這對更受落，有留言：「龔水駛唔駛咁sweet呀，閃盲咗我」。又有說：「龔水太sweet，甜過食糖水」。

鄭世豪接受《明報》訪問，問他拍道歉招待會時是否參考真實場面？他笑說：「一直拍攝任何場口，也會做好多功課。（覺得自己似唔似？）盡力跟劇本地去演繹，似不似交回給劇組及觀眾們去感覺。」 他稱希望觀眾睇劇時可以放鬆心情就好了。

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（即時娛樂）