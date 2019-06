【「奀星」解說】赤子之心 徐天佑：我哋都係香港人 (00:45)

next

徐天佑早前將Facebook頭像轉黑色以表達心情,有網民留言挑釁,留言:「奀星做乜轉頭像」,天佑回應:「關你叉事。」

今晚徐天佑有感而發就「奀星」解說,他在facebook寫道:「奀星、明星、大星、巨星都係一個大眾幻覺,“Star is an illusion what public call you” Bruce Lee。我十五六歲就入行 當時未知自己想點,不過,我知道我係想做一個演員(Actor),而我又好鍾意音樂 我想做一個音樂人(Artist)。我屋邨出身 想搵食 想做個香港人,我記得入行第一首歌 派台前一晚,我同監製講我之後會如常拖住我女朋友周街逛,點知首歌一出街第二日 我就同記者講我冇拍拖。人類總會喺龐大外在壓力之下自然地放下自我。然後,有一日自我成熟 又有可能會擔心其他問題而繼續忘記自我。『自我』其中主要元素是人類互相之間共通的價值觀,呢排我成日好感動,因為見到一班年青人,佢哋守護緊自我價值 我哋社會嘅價值 而奮鬥,喺我度留言「舉中指」嗰位朋友都係一位年青人,點解佢嘅價值觀係咁?點解佢要去人哋個Facebook舉中指?因為佢嘅價值觀同我哋唔同,佢覺得自己啱,所以我回覆佢乜嘢都冇用,唯一可以講就係「關佢叉事」(但其實真係關佢事架)。」

他又說:「奀星?咁係咪星?天上面啲星?即係近地球啲?易捉摸啲?貼地啲?貼地啲咁咪好囉 因為我哋都係香港人#我講嘅嘢只代表徐天佑本人 」徐天佑的說話獲不少網民讚好,林日曦留言:「就當係奀星。奀,因為不大,保持赤子之心,就會自然發亮。」

(即時娛樂)