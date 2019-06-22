【「奀星」解說】赤子之心 徐天佑：我哋都係香港人 (00:45)

徐天佑早前將Facebook頭像轉黑色以表達心情，有網民留言挑釁，留言：「奀星做乜轉頭像」，天佑回應：「關你叉事。」

今晚徐天佑有感而發就「奀星」解說，他在facebook寫道：「奀星、明星、大星、巨星都係一個大眾幻覺，“Star is an illusion what public call you” Bruce Lee。我十五六歲就入行 當時未知自己想點，不過，我知道我係想做一個演員（Actor），而我又好鍾意音樂 我想做一個音樂人（Artist）。我屋邨出身 想搵食 想做個香港人，我記得入行第一首歌 派台前一晚，我同監製講我之後會如常拖住我女朋友周街逛，點知首歌一出街第二日 我就同記者講我冇拍拖。人類總會喺龐大外在壓力之下自然地放下自我。然後，有一日自我成熟 又有可能會擔心其他問題而繼續忘記自我。『自我』其中主要元素是人類互相之間共通的價值觀，呢排我成日好感動，因為見到一班年青人，佢哋守護緊自我價值 我哋社會嘅價值 而奮鬥，喺我度留言「舉中指」嗰位朋友都係一位年青人，點解佢嘅價值觀係咁？點解佢要去人哋個Facebook舉中指？因為佢嘅價值觀同我哋唔同，佢覺得自己啱，所以我回覆佢乜嘢都冇用，唯一可以講就係「關佢叉事」（但其實真係關佢事架）。」

他又說：「奀星？咁係咪星？天上面啲星？即係近地球啲？易捉摸啲？貼地啲？貼地啲咁咪好囉 因為我哋都係香港人#我講嘅嘢只代表徐天佑本人 」徐天佑的說話獲不少網民讚好，林日曦留言：「就當係奀星。奀，因為不大，保持赤子之心，就會自然發亮。」

（即時娛樂）