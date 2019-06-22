重提被汪阿姐刺傷事件 黃淑儀：當年佢都冇問候我... (14:54)

黃淑儀（Gigi姐）日前接受由梁泰來主持的商台節目《1圈圈 星光背後》，Gigi姐近年演活不少媽咪角色，其實她是麗的第二期訓練班出身，1968年轉投無綫後，跟汪明荃（阿姐）、李司棋和趙雅芝分庭抗禮，當年合稱「四大花旦」。除了2012年《巴不得媽媽》之外，Gigi姐跟汪阿姐多次合作，當中包括1976年的《書劍恩仇錄》，當年汪阿姐演霍青桐、李司棋演「鴛鴦刀」駱冰、Gigi姐演李沅芷。

訪問中重提當年阿姐和Gigi姐拍《書劍》不和傳聞，有指當年阿姐不慎用劍，刺傷Gigi姐眼眉，搞到兩位花旦不和，提及此事時，Gigi姐憶述：「當時用的劍及刀是金屬，好易斷，我們拿起來時有重量和質感。當時有場戲講我『撩』她（阿姐），她嬲到拿把劍一打過來時，我一擋，把劍一斷，斷落我這裏（指住眼眉）。（現在有沒有疤痕？）個醫生好好人，他說你放心，我幫你縫（針）縫得好幼，縫了4針。（當時是否害怕？）不怕，意外嘛，真的沒事，若插到我隻眼或我盲了，我就識驚。」

雖然事過境遷，但仍有指她和阿姐有恩怨？Gigi姐聞言說：「無無無，絕對無，大家都知是意外，不過當時阿姐連半個電話都沒有問候，反而近年見到她，她自己經常拿來說：『哎呀﹗當時把劍插到佢，真係幾唔好意思呀﹗』，都過了幾十年，還說來做什麼，真的沒有不開心，因為是意外。」

（即時娛樂）