【真係好驚喜喎﹗】任賢齊53歲生日 遭半裸男強吻 (15:38)

小齊到天津開騷，甫落機獲逾百粉絲接機；之後綵排時，小齊又跟工作人員齊齊慶祝，令他過了一個難忘的生日。（大會提供）

任賢齊（小齊）今年展開《齊跡2019世界巡迴演唱會》，今次去到第二站天津，適逢明天（23日）是小齊的53歲生日，每年生日他大多數休息，並跟家人度過，但今年要做巡唱，不能放假兼要跑兩地，他先到天津舉行個唱，生日當天則再飛哈爾濱，為李宗盛演唱會任嘉賓，忙個不停。小齊到達天津後，甫下機便已有過百歌迷接機，向他大唱生日歌又送生日禮物，令小齊十分驚訝。

小齊第二天去綵排前，工作人員為他安排接二連三的生日驚喜，找來他的近身保鑣脫光衣服，躲在堆滿千多個氣球房間中，帶著大家送他的生日禮物「小結他」捉弄他。

當工作人員騙他，要過房做訪問時，聰明的小齊感覺不妙，打開房門一瞬間，看到這麼多氣球，馬上目瞪口呆，第一時間「嘩」了出來，大家叫他刺破氣球找禮物，他就反問 : 「我的媽呀，這麼多怎樣找？」在專心找禮物時，氣球堆中突然跳出半裸男，嚇得小齊哭笑不得，差點站不穩，大聲笑罵：「為什麼不是送我比堅尼女郎？」收到結他作生日禮物後，他還抽到要「給人強吻」，以及「送給員工公司大旅遊」等獎品，十分搞笑。

被玩一次之後，小齊去綵排又被樂手及製作人員再玩一次，綵排時跟他說，請看最新做好的VCR畫面，料不到抽出來是大家一早錄好對他的生日祝福，句句都是感謝齊哥的照顧，跟著齊哥環遊世界去唱歌，是最幸福的日子，令他感動不已，小齊還眼濕濕收蛋糕，但就笑著責備工作人員：「蛋糕上用不用插這麼多蠟燭？唉......我又老一年了，哈哈。」

（即時娛樂）