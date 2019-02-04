【集體回憶】BOYZ 9月紅館開騷 Mani：要佢哋打前空翻 (15:56)

出道16年的BOYZ，將於今年9月14日，在紅館舉行入行以來首個演唱會，關智斌（Kenny）和張致恆（Steven）透過經理人霍汶希（Mani）表示好開心：「剛知道攞到期，場數未定，要看紅館及觀眾反應，我們出道16年，今次是我們第一個紅館騷，好期待。」

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Mani興奮同時亦都好頭痕，因為Kenny之前接了兩部戲，跟演唱會撞期，Mani說：「本來想推一部，但我們已簽約推不到，他的期好緊張，但公司一定會留足夠時間，給他們練歌練舞。」問到演唱會上有什麼驚喜，Mani笑言看看他們「機器」有沒有生鏽？她笑說：「未生鏽就繼續打前空翻﹑後空翻，今次是集體回憶，他們會唱經典歌。

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另外，Kenny日前獲品牌邀請，飛到法國參加巴黎時裝周，今次亦是他首次參加時裝周，Kenny表示受寵若驚：「托賴平時工作有好多品牌，將靚衫或當季新款衫給我穿，自己亦一直買好多，之前做騷都有著，但飛到這麼欣賞整個collection、以及brand story、真的是第一次，感覺又新鮮又興奮。」巴黎之行令Kenny感受最深的，是一種共融及世界大同感覺。

（即時娛樂）