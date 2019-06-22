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【好準時】周星馳57歲生日 「星女郎」林允凌晨零時賀壽 (17:25)

文章日期：2019年06月22日

今天是「星爺」周星馳的57歲生日，星爺愛將「星女郎」林允搭正凌晨時分，在微博上載多張星爺的舊照，包括星爺演《逃學威龍》的劇照﹑身穿西裝兼打煲呔的經典照等，林允寫道：「老闆生日快樂﹗」

（即時娛樂）

 

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