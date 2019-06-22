【唐醫生好有型】《白色強人》姜大衛收檔 馬明上陣鬥郭晉安 (23:55)

TVB劇集《白色強人》播映兩星期，觀眾反應不俗成話題劇。郭晉安以奸到出面的演繹方法表達他飾演的楊逸滔（YT）是一個好醫生有爭議，他跟呂院長（姜大衛）權鬥，勢均力敵。估唔到呂院長咁快「收檔」，原來他患肺癌兼擴散，最後要唐明（馬國明）與YT聯手動手術成功切除腫瘤。

第十集劇情發展，呂院長手術後陷昏迷，估唔到咁就無戲睇。網上討論區見網民睇得好肉緊，呂院長感染腦膜炎是Patrick（黃嘉樂）在手術中手套穿窿所致。Patrick更出動有錢老竇利誘YT隱瞞事實，YT為了醫改獲財力支持而講大話。不少網民留言鬧Patrick係衰徒弟連累師父，期待星期一的故事發展，大家睇得好投入。

《白色強人》播映以來安仔的反派角色畀觀眾鬧，睇完第十集，有網民要為YT平反，認為YT是好醫生，認為他的奸是被迫的，他被人誤解或有苦衷。唐明一心要做好醫生不涉權鬥，但眼見YT推動醫改方案的動機未考慮病人的利益，只保障有錢人。吳議員拉攏唐明，警告權力集中YT後果，一人獨大，「權力令人腐化」這句話令他擔心未來醫療發展。之後劇情入戲肉，輪到唐明上場鬥YT。馬國明演唐明醫生贏口碑，有留言「唐醫生好有型」。

（即時娛樂）