【《阿斯達》第7集】「大孖」宋仲基初戀女友曝光 (14:53)

「細孖」宋仲基被追至崖邊，最後被人救走，但士兵們以為宋仲基已經墮崖身亡。（網上圖片）

薩雅嘴唇呈紫色，一看便被發現是伊格特人。（網上圖片）

宋仲基、金智媛、張東健及金玉彬合演的韓劇《阿斯達年代記》，上周播完首6集的第一部分，宋仲基一人分飾兩角的孖生哥哥薩雅於尾聲首度現身。昨晚播出第7集（第二部分），可惜收視再次走低，回落至5.79%。

宋仲基飾演的「大孖」薩雅外表溫順軟弱，見到金智媛驚得躲在角落，金智媛見到與銀蟾一模一樣的薩雅，即懷疑兩人是孖生兄弟，而且銀蟾於夢中見到的人，很可能就是薩雅。

阿斯達戰士為追捕金智媛而闖入薩雅的房間，並一眼看出薩雅是伊格特人，張東健緊隨趕至，薩雅見到張東健，忍不住大叫他一聲「父親」，張東健為隱藏自己是伊格特人的身分，逼於無奈將手下滅口，並帶走金智媛。

與此同時，「細孖」宋仲基被阿斯達戰士追捕至崖邊兼受重傷，幸獲其中一位戰士武伯（朴海俊飾）救走。武伯一直懷疑張東健是殺死金義聖的真兇，加上一直認為宋仲基擁有特殊身分，故出手相助。武伯其後還發現宋仲基是他暗戀多年、阿薩琿（秋瓷炫飾）所生的兒子。

金智媛被張東健帶走後，她利用「細孖」宋仲基之前提過的夢境內容，隨口說中了金玉彬不為人知的秘密，並威嚇金玉彬稱若她死了，「大孖」宋仲基也要死。原來之前「大孖」宋仲基與侍女（Blackpink成員Jisoo飾）相戀，一度計劃私奔，但被金玉彬發現後，立即將侍女殺死，令「大孖」宋仲基極為傷心。

另一邊廂，張東健誓要登上族長之位，他獲得胞弟的協助，將飾演大祭司阿薩隆的李道慶及飾演海族首領、金玉彬父親的趙成夏囚禁。張東健與李道慶談判，威逼利誘下對方終答應他當族長，對方則繼續做大祭司侍奉神明，但條件是張東健要與大祭司的長女結婚。這樁婚事讓金玉彬十分氣憤，令她當上族長夫人的夢碎。她一怒之下，安排手下毒殺李道慶，再嫁禍給張東健胞弟，可惜計劃被「大孖」宋仲基聽到，將毒藥偷龍轉鳳，藉以向金玉彬一報殺女友之仇。

（即時娛樂）