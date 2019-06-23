「安心事件」被《開心速遞》抽水 蘇永康：無話錯與對… (14:30)

蘇永康一連兩場紅館演唱會昨晚尾場開騷，好友張衛健、謝霆鋒、徐濠縈、Eric Kwok夫婦、蘇志威、劉浩龍、關之琳、鄧萃雯、薛凱琪、湯寶如、汪詩詩及呂良偉太太楊小娟等，齊來捧場。

蘇永康完騷後在後台接受訪問，他表示會休息一天，翌日即投入新工作。他指兩年前做完Big Four演唱會後會去旅行，但現在已沒這種心態，寧願帶兒子返學及上籃球班。至於Big Four獨欠許志安（安仔）無來捧場？蘇永康說：「我和Sammi（鄭秀文）、安仔經常通電話，Sammi有想過來睇騷，但她想得很細心，擔心來到會造成某些混亂，但這2、3天都有傳短訊鼓勵我。」

提到無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》拿「安心事件」抽水，蘇永康表示：「不知道，劇集收視高，但我很少看。（事隔那麼久仍拿來抽水會否覺得不太好？）不能說好與不好，如果編劇被勒住就會影響創作自由，件事會慢慢淡，我絕對相信安仔和Sammi都會勇敢地面對此事，正如我自己發生過的事（即2002年在台灣涉毒被勒戒），不怕被大家提起，因為是事實，如果去逃避和驚，即是不敢面對，他們都不是這種個性。（抽水）無話錯與對，網上更加離譜！」

（即時娛樂）