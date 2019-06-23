衛蘭9月推出福音碟︰香港需要愛和希望 (16:59)

衛蘭昨晚參與《明愛暖萬心》演出，她透露將於9月底推出福音唱片。被問到對福音碟可有信心時，她說︰「對我來說，唱關於信仰的歌是個新嘗試。我希望藉住信仰發送多一點有希望和愛的歌，現階段的香港很需要。」

（即時娛樂）