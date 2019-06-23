【收視福將】送水輝創最高紀錄 歐陽震華與群姐前世今生接棒 (22:27)

TVB最近深夜重播歐陽震華（Bobby）有份演出的《卡拉屋企》，Bobby相隔28年再演處境劇，主動要求客串《愛‧回家之開心速遞》，他扮演《金裝四大才子》中的祝枝山，跟「群姐」許思敏有段隔世情緣，將於明晚（6月24日）及後晚播出。《開心速遞》的收視一直高企，未知今次Bobby客串演出，會否再創佳績？

之前「送水輝」許家傑揸烈火戰車搶新娘的一集《戰鬥吧！輝》，便創下單集30.9最高收視紀錄。許家傑接受本報電話訪問時謙稱是劇組功勞，大家都有出力，他表示不介意請食飯慶功，最重要收視繼續上升。他指Bobby客串演出，大家期待已久，希望再創高收視。許家傑說《開心速遞》的團體精神十分好，台前幕後都很開心，希望帶多些正能量及歡樂給觀眾，讓大家有能量每日都開開心心返工。

「大小姐」林淑敏則自爆跟「群姐」一樣，Bobby亦是她的偶像。她聲稱一年前獲導演通知Bobby會客串《開心速遞》，可惜最終只得到一個紙板公仔，不過她一直堅持，終於夢想成真。她在社交網留言：「一年前，導演呃我！話歐陽震華會黎（嚟）跟我和群姐拍戲…最後，交左（咗）個紙板公仔出黎（嚟）。 一年後，導演又講同一番說話，不過我仍然係相信。因為我知道人類只要堅持，什麼都有可能！或者你會笑我太誇張，不過如果我話我偶像也是歐陽震華，你就明 #那種興奮的心情 #歐陽震華 #愛回家之開心速遞 #波比與群姐的前世今生 #606 #607」

（即時娛樂）