【全民造星II】劉美君無面畀照鬧姜大衛兒子 陳軍政做票王直入60強 (19:36)

火火（左起）、劉美君及郭偉亮揚言不會因為姜卓文的爸爸是姜大衛而給予感情分。（孫華中攝）

【今日直擊】ViuTV今日進行《全民造星II》首輪比賽，3位星級導師劉美君、郭偉亮（Eric Kwok）及火火、星級評判林二汶及MIRROR，聯同96位參賽者於節目錄影前會見傳媒。今屆參賽者包括本身是ViuTV主持的英健朗（小占），以及姜大衛兒子姜卓文。3位星級導師揚言不會因姜卓文的爸爸是姜大衛而給予感情分，要鬧時一樣會鬧，但可能會客氣些。Eric Kwok說︰「鬧的時候不涉及家人便可。」

大會今日宣布5位在社交平台投票活動中得票最高的參賽者能直接進入60強，當中以（86）陳軍政最受網民歡迎，以8247票成為票王。陳軍政自言當了YouTuber 3年，有20多萬粉絲，其Instagram也有10萬個追隨者。他說「如果沒有這班觀眾支持，真的很擔心能否晉身60強。現在我能直入60強，很開心﹗」

（30）英健朗（小占）透露為公平起見，已跟ViuTV停薪停約，但仍有部分工作需要完成。（14）吳啟洋是手球運動員，曾代表香港出賽。對於傳他搶去了MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）不少粉絲，吳啟洋驚訝地表示不知道。（99）陳卓文承認其官方照是參考上屆冠軍姜濤的造型，但他坦言沒信心贏到冠軍。

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（即時娛樂）