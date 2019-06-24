【有聲有畫】Beyonce當奴高化翻唱《獅子王》主題曲獲讚 (14:04)

當奴高化與Beyonce聲演《獅子王》主角辛巴和娜娜，又落力合唱主題曲。（網上圖片）

迪士尼新片《獅子王》（The Lion King）將於下月25日在港開畫，請來《韓索羅：星球大戰外傳》男星當奴高化（Donald Glover）為男主角「辛巴」配音之餘，樂壇天后Beyonce更會聲演他的女友「娜娜」，迪士尼昨日公開美國電視廣告，首次發放二人合唱經典主題曲《Can You Feel the Love Tonight》，雖然只有短短數十秒，足以令粉絲讚不絕口，對新片的期待度大增。

《Can You Feel the Love Tonight》由英國殿堂級歌手艾頓莊（Elton John）作曲，早在1994年《獅子王》動畫上映後大受歡迎，翌年更贏得奧斯卡最佳電影主題曲獎，新版《獅子王》請來Beyonce跟當奴高化翻唱，輕易成為本片的最強賣點之一。

事實上，早在本月初Beyonce偕女兒Blue Ivy出席慈善晚宴Wearable Art Gala時，已率先穿著獅子長裙亮相，愛女亦以民族服飾配合，又「咪嘴」扮唱《獅子王》插曲《Circle of Life》，齊齊為新片造勢。

（即時娛樂）