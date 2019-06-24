【《阿斯達》第8集】「大孖」宋仲基夢見金智媛 收視微升 (13:49)

金智媛最終想通，打算利用「大孖」，故向他展示其忠心。（網上圖片）

「大孖」向金智媛說自己會做夢，夢過自己在一間樹屋內。（網上圖片）

張東健（左）前往探望「大孖」，查看他背上出現伊格特人獨有的印記。（網上圖片）

「大孖」宋仲基（右）向金玉彬坦承，自己破壞她的復仇大計。（網上圖片）

宋仲基、金智媛、張東健及金玉彬合演韓劇《阿斯達年代記》，昨晚播出第8集，收視率由上集5.79%，微升至6.49%。故事承接上集，宋仲基扮演「大孖」薩雅向金玉彬坦承，為了向她報復殺死初戀女友的仇，故意將毒藥偷龍轉鳳，讓金玉彬無法殺害飾演大祭司阿薩隆的李道慶；「大孖」又表示，既然大仇已報，他對金玉彬已無芥蒂，現想與她和平共處，更慫恿金玉彬展開她的報仇大計，兩人互相利用的關係亦正式開始。

張東健胞弟中毒身亡後，釋放了海族首領、金玉彬父親的趙成夏。金玉彬向父親表示，不想再做卧底才背叛他；她而慫恿張東健殺死其父，揚言一定能扶助張東健稱帝，而她將會成為皇帝的女人。

張東健順利登上阿斯達聯盟族長之位，並安排一個假扮「細孖」銀蟾被當眾處決，成功「為父報仇」，令他深得民心。其後張東健前往探望「大孖」薩雅，後者要求張東健重振伊格特人地位，但遭張東健拒絕，「大孖」反問張東健是否對身為伊格特人而感到羞愧，張東健雖未有回應，但心中表示，「不是羞愧，而是討厭」。

金智媛獲安排當上「大孖」的侍女後，某日「大孖」突然出走，金智媛尾隨至森林，「大孖」問她為何不趁機逃走，金智媛稱若逃走，父親就會有危險。「大孖」帶金智媛參觀一間樹屋，竟然跟「細孖」之前居住的樹屋陳設一模一樣，金智媛懷疑「大孖」亦透過夢境見到「細孖」。原來「大孖」早在夢中見過金智媛，才特別留意她。之後「大孖」帶金智媛透過秘道去到火之堡壘，見她父親一面，令金智媛大為感動。

金智媛從父親口中得悉，「細孖」已死的消息，感到傷心及內疚，打算一死了之，但被「大孖」一言點醒，應該在阿斯達得到權力，才不會讓喜歡的人死得不明不白。

事實卻是，重傷昏迷的「細孖」甦醒後，打算與之前逃走的兩名瓦韓族人一同拯救其他人，反遭瓦韓族人背叛，「細孖」失手被擒，再被打至半死，兼被發現是伊格特人。

（即時娛樂）