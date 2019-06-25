梁詠琪告別催淚慘情歌 唔想囡囡將來聽到鑽牛角尖 (14:16)

梁詠琪最近加盟環球唱片，合作推出一張10首歌的專輯，講明告別催淚慘情歌，用童話故事作藍本，以成人角度化身說書人講故事，題材包括面對失戀及工作失意等問題，憑新歌帶給年屆30左右、一直支持自己的歌迷希望，還會考慮於新專輯中和女兒Sofia合唱一曲。

梁詠琪說：「Sofia常說想和媽媽合唱，她很喜歡唱歌，學新歌和學跳舞，十分有表演慾。（以後不再唱失戀歌？）就算唱失戀歌都是帶給大家希望的失戀歌，會想到將來個女失戀，都不想唱首歌會令到個女更加鑽牛角尖，更加跌落去，要叫她振作、有希望，人生不要放棄，也不要放棄自己，會用這個角度去想。以前我細路女不懂事，未有家庭時的不算，現在真的要考慮長遠一點。」

她更指接演的電影角色亦會以女兒作優先考慮條件，題材不能夠太黑暗，演壞人或奸角也不要緊，結局最後一定要死或受懲罰，故事一定要意識正確，就算接吻戲也盡量不會拍，「如果導演堅持要拍接吻戲，就一定會先問老公，不過通常他都ok，因為知我的門檻好高，有分寸，其實老公從無看過我以往拍的親熱戲。而女兒也愈來愈大，對很多事都很好奇，所以一定要篩選，以前拍落的也暫時不會讓她看，免得她搞不清楚發生什麼事」。

至於造人大計，梁詠琪說：「都是湊女先！女兒明年開始要小學面試，都好煩！但又不會暫停造人，有些事可以夜晚做，無特別計劃，順其自然，女兒也講過想要弟弟妹妹。」

（即時娛樂）

場地: House 1881

服裝：3.1 Phillip Lim @Gateway Arcade L2 2346

鞋：Giuseppe Zanotti

飾物：CZ by Kenneth Jay Lane (On Pedder)

化妝：Dephine Chan

髮型：Pius@Orient4 & Lupus@Orient4