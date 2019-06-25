被馬來西亞粉絲讚靚仔 伊健飄飄然：呢啲唔使講啦 (15:12)

鄭伊健日前首度在馬來西亞雲頂舉行個唱，伊健全晚又唱又跳，再一次挑戰高難度的倒掛圓環，狀態弗爆的伊健，進行了足足20秒的騰空倒立，表演展示驚人臂力，讓觀眾嘆為觀止﹗伊健興奮說：「上一次跟兄弟來了雲頂之後，這次是我第一次在雲頂的個人演出，希望帶多一點驚喜給觀眾，在舞蹈編排再花了很多心思，看見馬來西亞觀眾的熱情，我也很開心！」

之後伊健從舞台走下來，跟粉絲近距離接觸，除跟粉絲握手外，他還拋T恤送給大家，令全場high爆。面對帥氣的伊健，女粉絲在台下大叫：「你好靚仔啊！」伊健也幽默回應：「呢啲唔使講啦！」

這晚伊健唱了14首歌後，才跟台下觀眾打招呼，他說：「你們好！是否好奇怪，通常演唱會都是一開場的時候打招呼，這是我第一次以個人姿態在雲頂開騷，20年前有來過出席頒獎典禮，還有就是之前（2016年） 的《友情歲月演唱會》，很開心終於來這裏開個唱，我相信大家看我的戲看得多，個唱應該是第一次。」他還搞笑說：「大家知道我叫鄭伊健，其實我有另一個花名叫『伊麵』Noodle，我的伴奏團隊就叫Cup Noodle 『杯麵』。」

（即時娛樂）