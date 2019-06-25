【瞞住老婆】72歲狄龍演音樂劇碌落梯級：我梗係搞得掂 (17:10)

狄龍、閻奕格及沈震軒合演的音樂劇《搭錯車》，完成了於演藝學院的6場演出後，明日（26日）開始移師理工大學賽馬會綜藝館繼續演出6場。而觀眾對72歲的狄龍讚嘆不已，他毫無舞台劇演出經驗，要用手語飾演啞叔外，還在舞台上碌落樓梯，不少人誤以為狄龍失足，令大家驚慌不已。

身兼藝術總監、監製及導演的高志森表示：「事前大家不知龍哥有此動作，直至到演藝學院進行技術綵排時，龍哥突然碌落梯級，飾演他女兒的另一位演員在台邊見到嚇得喊起來，以為龍哥失足，及後見他起身才知無事。後來我仔細觀察，龍哥碌落梯級的每一個動作姿勢，他應該都計算過，只是事前沒人知道，連太太都不知道，所以大家都嚇呆。」

高志森透露曾問過狄龍，是否每一場親身上陣，狄龍說：「我做了幾十年，拍咁多武俠片，我梗係搞得掂啦！」他指這場碌樓梯戲是啞叔入院前，其後閻奕格哭著趕來醫院，令觀眾對啞叔更加同情，劇力繼而推高。

狄龍太太陶敏明說：「自龍哥拿到《搭錯車》劇本，屋企就靜到只聽到狗吠聲，因為龍哥無時無刻都在記手語對白，無人敢打擾他。初時龍哥不斷抄寫對白背唸，但翌日卻忘記，所以他決心每日加倍去練。現在雖已完成6場演出，然而屋企依然好清靜，因為龍哥要求每次演出都有進步，根本沒有停過練習。（事前不知龍哥碌樓梯？）是，龍哥是有信心可以應付的，他有武術底子，亦有護肘護膝，對於練武之人皮外傷是不緊要，沒有傷筋骨便可。」

（即時娛樂）