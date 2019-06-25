【為夢想放棄銀行工作】王梓軒：繼續做應是半退休狀態... (17:34)

王梓軒應新城電台邀請，到大圍一間中學出席《邁向必buy人生路》活動，與主持人啤梨分享人生閱歷，逆境自強，梓軒說：「我第一份工做投資銀行，而且是大行，如果我繼續做，現在應該是半退休狀態。每個人都有些事想做，但未必夠膽做，但其實都有粒種子在心裏面，目標未必很快達到，但不緊要，要學習、體驗另一種生活，或會更肯定自己志願。」

他續說：「其實我畢業之前，已經認識師父趙增熹，大學已經寫歌，當時已經作了幾十首歌，他叫我拿來聽聽，聽完覺得幾好，問我想不想錄成demo，我當時只是懂作曲，不懂得錄音和編曲，對自己沒有信心，打算完成個夢就算，我就繼續踏實工作，當時阿熹問我demo有沒有考慮自己唱？我說『唔好搞啦，有啲乜嘢行差踏錯全世界望住你』，但後來因為太喜歡音樂，就辭了份工跟阿熹製作頭四張唱片，然後就出道。」

梓軒剛完成音樂劇《利瑪竇》演出，他說：「這個劇提醒我，『冇冤枉路』，如果我沒有演戲、沒有做綜藝，這個角色我根本沒可能演到。」他更為同學們打氣，叫大家加油。

活動結束後，梓軒行到大圍站月台時，撞見剛聽完講座的女學生，她們興奮驚呼：「王梓軒呀！好靚仔呀！佢唱歌好好聽呀！」梓軒識做主動邀請合照，令她們十分開心。

（即時娛樂）