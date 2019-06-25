斥前港男Flow斷章取義 楊明：冇抨擊過和平示威者 (18:14)

【今日直擊】黎諾懿首個主持的綜藝節目《懿想得到》，今日於將軍澳舉行記者會，幾位嘉賓楊明、李家鼎及麥美恩撐場支持。原本黃心穎有份參與拍攝，但有指她因「安心事件」而被抽起，改由楊明頂上；不過，楊明表示並不是頂替心穎，又指節目開拍前幾個星期，監製已為他度期，去馬來西亞和日本，但因當時有工作，未能成事。

談到前落選港男梁裕恆（Flow）早前在社交網爆料，揭楊明在群組看完示威者挖磚頭片段後爆粗，楊明對此冷笑說：「阿Flow哥。」楊明坦承是他的留言，本來不打算澄清，但見有網民被Flow斷章取義而有所誤會，覺得有澄清必要：「我從來都無抨擊過一些和平的示威者，我是在鬧（群組）上面那條片，片中掉磚出來，或者是圍記者、鬧記者的人，但他只抽了群組內一些合用的字眼出來，很多人就被他誤導了，以為我那句說話是鬧和平示威者。總之我的立場很清晰，就是和平、反暴力。」

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楊明表示事後無聯絡過Flow，新聞出來後，管理員也將該群組刪掉了：「很多同事都覺得不舒服，因在劇組群組中發生這樣的事。（以後面對這種人會否小心？）世界上有很多不同的人種，每人都有不同的目的，我不能管理所有人，他喜歡這樣做都無辦法，唯有靠讀者雪亮的眼睛，清楚每個標題和內容的關係性。」

（即時娛樂）