連詩雅跟鄭欣宜、雨僑、何珮瑜及陳嘉莉合作拍攝網劇《性敢中環》成為好朋友,本周六(6月29日)是連詩雅的31歲生日,幾位好姊妹提早為她慶祝。連詩雅今日在社交網分享慶生的開心時刻,俗語有云「三個女人一個墟」,五個女人聚首當然更加熱鬧;壽星女獲眾姊妹扮嘟嘴送吻,許願時,其他人則在旁搞氣氛。連詩雅留言:「又一年為我提早慶生 thank you my sweeties #永遠都係behindthescene的對話最juicy #中環五花腩 #thisyear/lastyear #6個人每人唔覺意預咗6個人份(分)量 #大家一齊加油站 #期待下一次聚會」不少網民向連詩雅講生日快樂。

(即時娛樂)