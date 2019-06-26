【好warm呀】鍾嘉欣新歌MV 一家四口出鏡曬溫馨 (15:25)

闊別樂壇3年的鍾嘉欣，近日推出由她親自作曲的新歌《做你的晨曦》，英文版《Mommy I Love You So》更兼任填詞。她說創作這首歌的靈感很自然，「有一晚在哄當時九個月大的女兒Kelly睡覺，她睡著之後，突然有種不捨得女兒的感覺，希望自己可以在地球上生存最久的時間，去陪伴她的每一刻。就在拍拍她的小肚子那刻，這首歌曲的旋律就湧在自己的腦海裏」。嘉欣希望藉歌曲表達她對一對仔女無條件的愛，錄音過程中更不時眼濕濕。

新歌MV是早前嘉欣回港，跟老公Jeremy、囡囡Kelly及囝囝Jared一起拍攝的。嘉欣一對子女年紀尚小，不懂拍MV是什麼一回事，但他們非常聽話，令拍攝非常順利。拍攝時，Kelly還將隨身攜帶的珠寶貼紙為現場每位工作人員貼上，連MV中扮演嘉欣媽媽的替身也貼着貼紙出場，逗得眾人十分開心。由於Kelly非常熟悉媽咪的新歌，故現場播放歌曲時，她也一起跟著唱。

今次MV製作非常認真，嘉欣跟導演開了多次會議，希望做好事前準備；因為拍攝MV時，她除了當演員，還要照顧一對子女。嘉欣說：「現在作為一個媽媽，才真正感受到當媽媽的辛勞，也明白到媽媽照顧我時是多麼的辛苦，所以我覺得每位當媽媽的都是superwoman。」

（即時娛樂）