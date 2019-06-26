【開心速遞】歐陽震華演梁山伯 死後化碟慘遭群姐打死 (17:24)

祝英台群姐化蝶後，發現蝴蝶波比被她打死了。（無綫電視網上視頻截圖 / 明報製圖）

梁山伯化身蝴蝶想飛向群姐，卻被不知情的群姐打死。（無綫電視網上視頻截圖 / 明報製圖）

梁山伯的墳墓自動打開。（無綫電視網上視頻截圖 ）

被父母迫婚的群姐出嫁前收到歐陽震華的血書。（無綫電視網上視頻截圖 / 明報製圖）

群姐在房中出浴，結果被歐陽震華發現她是女兒身。（無綫電視網上視頻截圖 / 明報製圖）

歐陽震華和群姐飾演梁山伯與祝英台，兩人一見鍾情。（無綫電視網上視頻截圖）

歐陽震華和群姐的第二世是梁山伯與祝英台，歐陽震華死後雖化身蝴蝶，卻依然被群姐害死。（無綫電視網上視頻截圖 / 明報製圖）

歐陽震華（Bobby）客串演出無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》，與「群姐」許思敏上演一段三世情緣的故事，昨晚播出下集。經過第一世，歐陽震華飾演的祝枝山因誤吃群姐買回家的老鼠藥而中毒身亡後，兩人轉世成為梁山伯與祝英台。

飾演祝英台的群姐「犧牲色相」在房內出浴，結果被梁山伯發現她是女兒身。跟原著故事一樣，祝英台被父母迫婚，山伯波比鬱鬱而終。出嫁前收到山伯波比血書的祝英台群姐，趕到山伯波比的墳前痛哭。

此時，墳墓竟然自動打開，化成蝴蝶的山伯波比從墓中飛出來，想飛向祝英台群姐，卻被不勝其煩的群姐一手打死。祝英台群姐之後撲入墳墓中自盡，並成功化蝶。化為蝴蝶的祝英台卻找不到蝴蝶波比，嚇然發現原來她剛才打死的就是蝴蝶波比，劇情爆笑﹗

來到第三世，歐陽震華與群姐以《色，戒》造型現身。群姐飾演地下組織成員「湯泥」，與飾演「易先生」的歐陽震華在牀上談情。兩人身處抗戰年代，湯泥為了完成抗日使命，雖然與易先生相愛，但依然忍痛開槍殺死對方。歐陽震華最後死在群姐的懷內。

回到今世，「大小姐」林淑敏為阻止群姐被孟婆騙去積蓄來為歐陽震華種生基，於是找來歐陽震華現身向群姐解釋，揭穿孟婆奸計。群姐難得見到偶像，立即撲向歐陽震華要求攬攬，卻誤將歐陽震華推落山。當群姐以為她今世又會害死歐陽震華，見歐陽震華安全爬回上山，指懸崖不是太高，他沒有事。

（即時娛樂）