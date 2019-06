2008年港姐季軍、現年31歲的馬賽,今年初宣布已婚,之後再公布懷孕喜訊,並在美國待產。馬賽今日在社交網分享三點式大肚寫真,只見腹大便便的她,手腳依然纖瘦,並透露已幫囡囡改名Camellia,她留言:「感恩佛菩薩加持 孕期一切順遂 Mom is waiting for you Camellia,are you ready? #travelwithsire #lagunabeach #gettycenter #40weekspregnant #newmom #duedate」

(即時娛樂)