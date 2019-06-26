【加開1場】台北個唱門票3分鐘售罄 城城未想再追仔 (22:29)

郭富城睽違7年將於9月13日在台北小巨蛋舉行「舞林密碼世界巡迴演唱會2019台北站」，門票日前開賣，3分鐘極速售罄，主辦單位隨即宣布加開9月14日一場。城城昨日（6月25日）快閃台灣，宣布加場門票於6月30日發售。城城今日在社交網多謝大家支持，他留言：「我的世界巡演台北站，日前門票開賣，據主辦方開麗娛樂告知，反應很好，門票在三分鐘內售罄，於一個表演者來說，是很鼓舞的消息，因為得到觀眾支持，就有更大動力去做得更好！而演唱會決定加場了，我特地聯同制（製）作團隊，出席台北站加場開賣記者會，向大家公告開賣密碼就是：『09140630』，亦即是6月30日，開賣9月14日的門票了。我和團隊在現場和大家分享了演唱會許多的創作心路和小花絮，很期待九月為大家呈奉一個美好而巔（顛）覆舞台視野的演唱會。」

城城昨日在記者會上還大談女兒經，他稱以前觀念都說要生兒子，但當了爸爸後，該想法就消失了：「女兒就是不一樣，她跑過來抱你的時候會很感動。」他透露兩個女兒出生時，他也親自剪臍帶。問到想不想生第三胎？城城坦言：「原本是希望生3、4個孩子，但感受到太太真的很辛苦，暫時沒有這個想法。」他自認是嚴父，不讓女兒邊用iPad邊吃飯，改以書本取代。至於屆時會否帶埋妻女到台灣？他說：「二寶還小，不太方便；大寶已上幼兒園，9月開始上學，要認真讀書，爸爸很嚴格的，就看老婆有沒有空可以來。」城城指女兒已經看過他的演唱會，還會唱《對你愛不完》。

（即時娛樂）