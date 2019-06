鍾嘉欣日前發放新歌《做你的晨曦》MV,脊醫丈夫Jeremy、兩歲大女梁愛晨(Kelly)及10個月大兒子Jared也粉墨登場,參與演出,畫面溫馨,大受粉絲歡迎﹗嘉欣今日在社交平台分享她一家四口拍攝MV時影的全家福、與拍攝隊伍的大合照及自己的單人照,留言多謝大家支持。她說︰「Thank you everyone for your support. I can feel it! And the blessings! It means so much to me. Hope this video can bring a little Love and Light to everyone.(謝謝大家的支持和祝福,我能感受到,這對我來說意義重大﹗希望這個MV能帶給大家一點愛與光。) 🌈☀️⭐️✌️❤️」

(即時娛樂)