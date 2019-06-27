不忿楊明被譏食軟飯 莊思明千字文還男友清白 (15:56)

莊思明強調她平日的開支都是由楊明負責，是她靠男人，不是楊明食軟飯﹗（資料圖片 / 明報製圖）

莊思明出身富裕家庭，爸爸是馬來西亞拿督莊寶，傳身家高達8億。莊思明與楊明拍拖3年，由於家境懸殊，楊明不時被網民笑他「食軟飯」。今日，莊思明在社交網撰長文為男友抱不平，強調楊明從未用過她一分一毫，相反平日她買衫褲鞋襪、去超市「入貨」的開支都是由楊明負責。

她說︰「有好多說話我想講好耐，好多人都會覺得我係無憂無慮，但其實又有幾多人真係知道我嘅為人同我嘅生活？如果我同大家講，其實我唔係大家眼中嘅攤大手板就有錢攞，我都要靠自己賺（掙）錢，有幾多人會信我？就算我同大家講我都會手停口停又有幾多人會在乎？我知道自己係比較幸運，因為我可以有地方住，所以我好感恩，但我都要努力工作賺（掙）錢去支持我平時嘅起居飲食同生活同減輕家人嘅負擔，我唔係大家口中個（嗰）啲唔使做都唔使憂嘅人。坦白講，我都想自己係！不過大家可以繼續誤會我，我冇所謂，因為入行第一日啲人都係咁睇我！」

「我最介意嘅係有人會話楊明食軟飯！我已經忍左（咗）好耐冇出聲，我以為用時間可以證明一切，但原來好多人都唔會去睇事實。我可以好肯定咁話比（畀）大家聽，楊明冇用過我一分一毫，反而調返（番）轉，我買衫褲鞋襪甚至連去超級市場買屋企日用品嘅所有錢都係楊明俾（畀），因為佢同我講照顧另一半係男人嘅責任。」

「我今日忍唔住要出聲，係因為我唔想大家再去抹黑一個好努力去賺（掙）錢去令家人同另一半過安樂日子嘅好人。佢為我付出嘅努力比大家想像中多，希望以後唔好再有人亂去作一啲猜測，因為咁樣對我同佢都唔公平。我哋兩個都好努力去為自己嘅事業打拼，無論成功與否我哋都付出過好多淚水同汗水。」

「我唔明白點解成日都有人好似瞓係（喺）我床（牀）下底咁，以為好了解我哋嘅生活，我忍左（咗）三年，我唔想再忍啦，我想還佢一個清白，因為同佢一齊三年嚟，佢冇用過我一分一毫，佢買嘅所有嘢都係靠自己努力工作去賺（掙）返嚟。」

「希望大家以後可以對佢公平啲，唔好再抹殺佢為自己事業付出嘅努力！多謝大家願意花時間讀完呢篇咁長嘅文字，希望大家以後唔好再冤枉佢，睇住佢因為我而要受三年委屈，我好心痛！認識我哋嘅人會知道其實我哋好似大家一樣每日好拼搏咁去為將來打算！」

「壞男人我遇過，要我食餐飯都AA制嘅男人我都遇過，但楊明絕對唔係！所以如果以後再有人把口忍唔住想話佢食軟飯，不如話我靠男人，因為呢個係事實，佢的確係有照顧我！希望從今以後大家唔好再抹殺佢嘅努力同付出！多謝大家！祝願各位開心快樂過每一天！」

（即時娛樂）