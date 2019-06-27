【BB下月出世】陳少霞挺巨肚約黎曉靈歎Tea (16:25)

陳少霞雖然分娩在即，但依然面尖尖，四肢纖瘦，沒有水腫。（黎曉靈facebook圖片）

42歲陳少霞為丈夫李文輝佗B，孩子預計下月出世。分娩在即，陳少霞日前相約好友黎曉靈見面，見相中的她腹大便便，但依然面尖尖，四肢纖瘦。黎曉靈在照片下留言︰「看見你幸福，我也幸福💞。期待『你』的來臨。」

（即時娛樂）