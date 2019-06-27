林心如名譽權案勝訴獲賠6萬人民幣 全數捐中國扶貧基金會 (16:33)

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文章日期：2019年06月27日
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林心如將名譽權案勝訴獲得的賠償金全數捐做慈善。（微博圖片／明報製圖）
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據北京星權律師事務所今日在微博發文，林心如於早前的名譽權糾紛案一審獲勝，被告人已向她公開道歉，並賠償精神損害撫慰金及維權合理支出合計人民幣6萬元，而林心如已全數捐給中國扶貧基金會。
（即時娛樂）
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